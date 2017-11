Muss die Wertstoffinsel verlegt werden?

Der Ortsrat Seelze will die Wertstoffinsel an der Humboldtstraße verlegen. Beim Entladen der Abfälle blockierten die Autofahrer die Straße, so das Argument. Neuer Standort soll der Ahornweg in der Nähe des alten Bahnhofes sein. Dagegen wehrt sich die Deutsche Bahn.