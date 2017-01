Im Hochhaus an der Beethovenstraße ist am Sonntag gegen 19 Uhr erneut ein Wasserrohr gebrochen. Das Wasser lief bis in den Keller und sei aus Steckdosen und Lichtschaltern gelaufen, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Etwa 20 Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.