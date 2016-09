Seelze. Bereits im Vorfeld hatte sich der Ortsbürgermeister erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass Schneppe an seinem Geburtstag nicht da sei. Er habe zuerst gedacht, dass Krankheit der Grund für die Absage sei. Doch dann habe Schneppes Ehefrau gesagt, dass das Paar Urlaub mache. Wie sich herausstellte, war Mill zur gleichen Zeit im selben Ort. "Der Ortsbürgermeister fliegt sogar nach Mallorca zum Gratulieren", scherzte Mill. Schneppe war zunächst verwundert, warum er unbedingt an der Poolbar ausharren musste. Als Mill auftauchte, war die Überraschung gelungen. "Er hat sich so gefreut", berichtet der Ortsbürgermeister.

Von Thomas Tschörner