Ortsfeuerwehr baut auf bewährtes Führungsteam

Seelze. Nach fast zwei Jahren als Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr Seelze habe Carsten Strowig auf der Halbjahresversammlung am Freitagabend einen Überblick über den aktuellen Stand der Organisationsstruktur in der Wehr gegeben, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. "Bei der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Alfred Blume fand er eine gut funktionierende Führungsstruktur vor, welche nunmehr um zwei Brandmeisterstellen erweitert und ausgebaut wurde", sagte Bittner. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Neuwahlen des gesamten Ortskommandos. Strowig freute sich, dass fast alle Führungskräfte ihre Positionen weiterführten und er somit weiter auf ein erfahrenes und erfolgreiches Team bauen kann. Einen Wechsel gab es in den Funktionen Kassen- und Schriftwart. Ursula Krüger hatte beide Ämter zusammen seit mehr als zehn Jahren bekleidet. Künftig gibt es wieder zwei Amtsinhaber: Kathrin Blocksdorff wird neue Schriftführerin, Frank Röhrbein neuer Kassenwart. Hinzugekommen im Kommando sind die taktischen Führer Jens Broischer und Marek Wegner. Der bisherige kommissarische Sicherheitsbeauftragte Daniel Grone-Blume wurde für dieses Amt fest bestätigt, sein Vertreter ist Jonas Diedrich.

Ehrenbrandmeister Alfred Blume sowie der zweite stellvertretende Bürgermeister Gerold Papsch bedankten sich für die in diesem Jahr bisher geleistete Arbeit. Stark gefordert wurden die Freiwilligen erst kürzlich bei den zahlreichen Sturm- und Starkregeneinsätzen sowie einem besonders schweren Verkehrsunfall. Blume und Papsch betonten, dass sich dabei die absolute Notwendigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr gezeigt hat und sicherten ihr weiterhin die volle Unterstützung zu.