Am frühen Mittwochmorgen entdeckte der Eigentümer eines Hauses an der Hartrehre, dass Dampf aus seiner Garage aufstieg. Er alarmierte gegen 6.33 Uhr die Feuerwehr. Der Schwelbrand konnte nach Angaben der Ortsfeuerwehr Almhorst schnell gelöscht werden. Die in der Doppelgarage stehenden alten Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.