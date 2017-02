Vermutlich ein überhängender Ast ist die Ursache dafür gewesen, dass eine 54 Jahre alte Paddlerin am Sonntagnachmittag auf der Leine gekentert und ins Wasser gefallen ist. Zwei Männer, die zufällig an der Unglücksstelle vorbei kamen, sprangen ins Wasser und retteten der Frau so das Leben.