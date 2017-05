Gartenfreunde sind am Wochenende in Velber voll und ganz auf ihre Kosten gekommen. Insgesamt 15 Aussteller haben rund um den Kul-Turm ihren Verkaufsstände aufgebaut und Stauden, Setzlinge, ausgewachsene Pflanzen angeboten. Auch Liebhaber von Dekorationsartikeln sind am Sonntag fündig geworden.