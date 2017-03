Lohnde/Letter. Mit 1,68 Promille ist am Sonnabend gegen 16.55 Uhr eine Frau mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 48-jährige Lohnderin in Lohnde von einer Streife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten erheblichen Atemalkoholgeruch fest und veranlassten einen Test. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein sicher.

Bereits am Freitag saß ein 24-jähriger Seelzer am Steuer seines Wagens, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Er war in Letter gegen 7 Uhr einer Streife aufgefallen. Die Beamten fanden bei dem Mann weitere Drogen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Erwerbs und Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Drogen.

Von Thomas Tschörner