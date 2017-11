Polizei schnappt Fahrer nach Verfolgungsjagd

Letter. Eine Streife hat am Donnerstag um 14 Uhr auf der Lange-Feld-Straße in Letter einen blauen Opel Corsa kontrollieren wollen, der zuvor durch erhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war, teilt das Kommissariat Seelze mit. Doch der Fahrer ignorierte die Anhaltekelle und versuchte, mit erhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. In der Damaschkestraße hielt der Opel dann an, zwei Insassen sprangen heraus und ließen das Fahrzeug unverschlossen stehen. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße und anschließend weiter über die Lange-Feld-Straße in den Wiesenweg zur dortigen Gartenkolonie.

Mit weiteren vor Ort eintreffenden Streifenwagenbesatzungen, insgesamt waren sechs Polizeifahrzeuge im Einsatz, wurde die Gartenkolonie umstellt und abgesucht. „Der Polizeihubschrauber, der gerade in Hannover startete, war nicht mehr erforderlich, da die beiden Flüchtenden in diesem Moment vor Ort festgenommen werden konnten“, sagt Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Die an dem Opel Corsa angebrachten Kennzeichen waren vor ein paar Tagen in Hannover entwendet worden. Dies bedeute, dass das Fahrzeug weder versichert noch versteuert war. Der 21-jährige Fahrer aus Hannover hat keinen Führerschein. Zudem stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen. Neben dem Fahrer ist auch der 28-jährige Beifahrer aus Hannover polizeilich bekannt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 21-Jährige dann noch einen Beamten. Beide Männer wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegen den 21-Jährigen wird wegen Beleidigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Es wird weiterhin überprüft, ob die entwendeten Kennzeichen im Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen.

„Dieser Erfolg war nur durch das engagierte schnelle Zusammenwirken der eingesetzten Polizeibeamten aus Seelze und Garbsen möglich“, zieht Hantke Bilanz.

Von Thomas Tschörner