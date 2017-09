Drei Verursacher flüchten nach Unfällen

Seelze. Beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrer am Sonnabend zwischen 12.15 Uhr und 18.20 Uhr einen Skoda an der linken Seite beschädigt, der am Fahrbahnrand der B441 in Höhe der Kleingartenkolonie Hortense stand, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Sonnabend touchierte ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen 18.05 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße den Außenspielgel eines dort ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Rückwärts gegen eine Mauer an der Straße Am Wehrberg ist am Sonnabend gegen 22.35 Uhr ein Fahrer gefahren und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 500 Euro.

Da alle drei Verursacher einfach davon fuhren und sich nicht um die Regulierung des Schadens kümmerten, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter (05137) 8270 entgegen.