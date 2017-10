Polnische Austauschschüler genießen Seelze

Seelze. "Die Gastfamilien sind sehr nett", waren sich Aleksandra (12), Martyna (14) und Zusanna (14) einig. Sie erwartete ein herzlicher Empfang durch den Ratsvorsitzenden Alfred Blume, der auch Seelzes Oberbürgermeister ist, im Rathaus. Vor allem die Dauer von 90 Minuten pro Unterrichtseinheit, mit ihren gleichaltrigen Gastgebern von der Humboldtschule, fiel den Austauschschülerinnen auf. 45 Minuten dauere die Unterrichtsstunde dagegen in Mosina. "Und die Stadt sieht ganz anders aus als bei uns - alles ist sehr schön und ordentlich", befand Martyna.

Vor allem das abwechslungsreiche Programm gefiel den Mädchen: Nach ihrem Besuch im Rathaus fuhren die Jugendlichen zum Kegeln und Grillen beim Bürgerhaus Lohnde. Bereits am Montag hatten sie an einem waldpädagogischen Workshop im Wisentgehege Springe teilgenommen. Das weitere Programm umfasst eine Fahrt zur hannoverschen Kletterhalle Escaladrome am Mittwoch sowie eine englische Stadtführung, ein Besuch des Landesmuseums und des Maschsees am Donnerstag. Für Freitag ist der Abschied bei den Gastfamilien und die Rückfahrt nach Mosina vorgesehen.

Von Lennart Pralle