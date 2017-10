Radfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Seelze. Die 49-Jährige war von Seelze kommend auf dem Radweg an der Hannoverschen Straße unterwegs, als In Höhe der Ausfahrt des Lidl-Marktes eine 33-jährige Seelzerin mit ihrem Auto auf die Hannoversche Straße einbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie dabei offenbar die Radfahrerin. Die 49-Jährige, die keinen Helm trug, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an Schulter, Knie und Kopf. Sie wurde in einem Krankenhaus untersucht und anschließend entlassen. Die Radfahrerin hatte Alkohol getrunken. Ein Test ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der 49-Jährige wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, um zu ermitteln, ob die Alkoholbeeinflussung eine Ursache für den Unfall war.

Von Thomas Tschörner