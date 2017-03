Schon seit 15 Jahren werden in Seelze am Weltfrauentag Rosen verschenkt: Auch in diesem Jahr war die Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche gemeinsam mit den Ratsfrauen Susanne Richter (SPD) und Dorothea Plitzke (CDU) in der Stadt unterwegs. Sie verteilten 200 Blumen als Zeichen der Wertschätzung an andere Frauen.