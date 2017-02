Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben wieder einmal dazu geführt, dass die Leine über ihre Ufer gestiegen ist. 4,70 Meter zeigte der Wasserpegel am Freitagmittag an. Auf den Weiden entlang der Garbsener Landstraße bildeten sich regelrechte Seen, die Gänse für ein feuchtes Bad nutzten.