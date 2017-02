Die Fraktionen von SPD und Grünen machen sich dafür stark, nicht nur eine Süd-Grundschule in Seelze-Süd zu bauen, sondern auch die bisherige Grundschule Harenberg zu behalten. Die Verwaltung will die neue Schule in Harenberg ansiedeln. Harenberger Eltern fordern, dass eine Schule im Dorf bleibt.