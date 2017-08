Beim Entdeckertag werden Schätze gesucht

Die Stadt Seelze beteiltigt sich am 30. Entdeckertag der Region Hannover am Sonntag, 10. September, mit einer Geocaching-Aktion vor dem Alten Krug. Zusätzlich wirbt Seelzes Marketingfigur Michael von Obentraut, dargestellt von Rainer Künnecke, samt Gefolge in Hannover für einen Besuch der Obentrautstadt.