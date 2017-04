Die Klingel am Eingang ist verbrannt, an der Tür sind Spuren von Fußtritten zu sehen und Wände wurden beschmiert: Unbekannte haben am Gebäude des Seelzer Brotkorbs an der Humboldtstraße 14 diverse Schäden verursacht. Die Hilfseinrichtung sorgt sich um ihr Domizil und hat die Randalierer angezeigt.