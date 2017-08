Cordes kritisiert irreführende Beschilderung

Döteberg. Zwar weise auf der Harenberger Meile in Höhe der Tankstelle ein Verkehrsschild in Richtung Döteberg auf die Sperrung hin und biete zugleich eine Umleitung (U 10) über die Seelzer Straße zur B 441 an. Dennoch sei die Fahrt in Richtung Döteberg weiter zugelassen (U 9). Die U 9 ende aber in Döteberg kurz vor der Abzweigung Kirchbuschweg ohne Hinweis auf eine Sperrung und die geänderte Verkehrsführung. Autofahrer gingen davon aus, dass sie weiter fahren könnten. Erst am Ende der Ortschaft Döteberg stünde dann die Baustellenabsperrung, die ein Weiterkommen unmöglich mache. Dies habe bereits dazu geführt, dass zahlreiche Autos und Lastwagen umdrehen oder beschwerlich zurücksetzen mussten, kritisiert Cordes und fordert eine Änderung der Ausschilderung. Die Region Hannover hat eine Überprüfung der Beschilderung zugesagt.