Kirchen putzen sich zum Erntedank heraus

Seelze. Maiskolben, Äpfel, Birnen, Kürbisse, Sonnenblumen und Strohballen - der Verein Historische Maschinen Seelze hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Altar in der St. Martinskirche für den Erntedankgottesdienst hübsch zu machen. Auch eine wunderschöne Erntekrone, von Hand gebunden von Lisa Heitmüller, Andrea und Heinrich Rindfleisch sowie Peter Blume schmückt den Gang in der Kirche und weist den Weg zum Altar. Am Sonntag um 11 Uhr will Pastor Nikolaus Kondschak dort einen Erntedankgottesdienst halten. In Letter und Velber beginnt der Erntedankgottesdienst bereits eine Stunde früher um 10 Uhr.