Um die Betreuung von Kindern und Angehörigen in Notfällen zu gewährleisten, gründete die Stadt Hannover 2014 das Projekt Fluxx. Am Montag startet die Notfallbetreuung auch in Seelze. Dadurch soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Wer Hilfe benötigt, wählt (0511) 16832110.