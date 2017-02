In der Gemeinschaft Traumfänger basteln, Pizza backen oder klettern am Ith: Auf dem Programm des Team Jugend stehen vielseitige Abenteuer für Kinder und Jugendliche. Den Teilnehmern werden in diesem Jahr doppelt so viele Veranstaltungen angeboten wie 2016: Das Team lädt zu rund 50 Aktionen ein.