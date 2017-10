Unbekannte zerkratzen zwei Autos

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag am Rosenweg, Ecke Margeritenweg, an der Sackgasse zum Festplatz zwei Autos mit polnischen Kennzeichen zerkratzt. Mit einem unbekannte Gegenstand haben die Täter einen blauen Passat auf der gesamten rechten Seite zerkratzt.