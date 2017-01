Ein offensichtlich betrunkener 21-jähriger Fahrer hat am Sonntag gegen 1.10 Uhr mit seinem Renault Laguna in der Fichtestraße einen parkenden Toyota touchiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Bereits am Freitag erwischte die Polizei einen Fahrer, der Kokain konsumiert hatte.