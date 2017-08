Gestürzter Radfahrer meldet sich bei Polizei

Dedensen. Zunächst hatte sich ein Anwohner aus Dedensen im Polizeikommissariat Seelze gemeldet, berichtet Ralf Hantke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. „Er gab an, dass die in der Zeitung abgebildeten Gegenstände einem Verwandten gehören würden.“ Der Verwandte, ein 51-jähriger Mann aus Dedensen kam dann auch am Mittwoch in die Wache des Kommissariats und erläuterte, dass er am Sonntagmorgen an der Schranke am Kanal gestürzt wäre. Da das Fahrrad nicht mehr fahrbereit war und er es eilig gehabt hätte, habe er das Zweirad zunächst an Ort und Stelle liegen gelassen. Der 51-jährige nahm seine Sachen wieder in Empfang. „Damit ist dieser Fall für die Polizei erfreulicherweise abgeschlossen“, sagte Hantke.Nachdem ein Spaziergänger den Fund des Fahrrads gemeldet hatte, schlossen die Ermittler zunächst einen tragischen Unglücksfall nicht aus. Denn der Radler hätte auch in den Kanal gefallen sein können. Eine Suche, an der sich unter anderem die Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber beteiligte, brachte aber keine Ergebnisse. Eine weitere Suchaktion, die bereits geplant war, konnte abgesagt werden, nachdem sich der Radfahrer gemeldet hatte.