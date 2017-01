Seelze. Um 3.13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte zu der brennenden Wohnung in der ersten Etage des Mietshauses am Hirtenweg in Letter aus. Dichter Rauch quoll aus den Fenstern. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen.

Warum das Feuer ausbrach ist bisher unklar. Auch zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Aussagen.

sbü