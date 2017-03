Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Distelwinkel ein Keller in Brand geraten. Bei der Evakuierung der Bewohner stieß die Feuerwehr auf Widerstand. Weil noch Hunde im Haus waren, weigerten sich zwei Mieter, ins Freie zu gehen.