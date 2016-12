Almhorst. Ideale Kulisse ist dabei Ritzkopfs Museumsscheune auf dem Hof der Familie Kreitz. In dem sparsam beleuchteten, kühlen Raum liest Ritzkopf vor und rezitiert Gedichte. Dazu wird gemeinsam mit den Jungen und Mädchen sowie Eltern gesungen. Ein Höhepunkt ist das von Kindern aufgeführte Krippenspiel in Kurzversion, für das Ritzkopf die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel angepasst hat. Es gibt weihnachtliches Gebäck und - gewissermaßen als Erinnerung - selbst gemachte Apfelringe. Denn es habe in seiner Kindheit nicht viel gegeben, Zutaten für Weihnachtsgebäck seien in den Kriegsjahren Mangelware gewesen. Deshalb nahm seine Mutter Äpfel, entfernte das Kerngehäuse und trocknete die ausgeschnittenen Ringe. An die Weihnachtsfeste seiner Kindheit erinnert sich Ritzkopf noch heute gern. "Ich will den Kindern zeigen, wie schön das war", nennt er als Motivation. Die traditionelle Weihnachtsfeier kommt an, Kinder und Eltern wirken gleichermaßen zufrieden.

Von Thomas Tschörner