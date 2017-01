Es entsteht mitten im alten Dorfkern in Form eines großen Gehöfts und ist als Komplex mit Wohnungen, Pflegewohngemeinschaft und Tagespflege das erste, dass die AWO in der Region Hannover baut: Das geplante Servicehaus für Senioren in Bolzum. Mehr als 50 Interessierte haben sich die Pläne angesehen.