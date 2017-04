Sehnde. In der letzten Recallrunde konnten der Sehnder Alexander Jahnke und seine Duettpartnerin Maria Voskania die Jury mit einer gefühlvollen Nummer begeistern. "Wow, das war total ergreifend", sagte H.P. Baxxter über die Interpretation der beiden DSDS-Teilnehmer von "Halt dich an mir fest" von Revolverheld feat. Marta Jandová. Und auch Poptitan Dieter Bohlen war überzeugt: "Du hast Eier in der Stimme", sagte er zu Jahnke. Der Sehnder habe besser gesungen als Revolverheld selbst. Damit stehen die Chancen für den 29-Jährigen doch gut, einen Platz in den Live-Shows zu ergattern. Sicher ist es dann aber erst am kommenden Sonnabend um 20.15 Uhr - dann beginnen die Live-Shows mit bisher unbekannten Teilnehmern bei RTL.

jst