Bilm. Der Unfall spielte sich gegen 16.15 Uhr ab. Der 50-Jährige war auf der Freienstraße unterwegs und hatte offenbar hinter dem entgegenkommenden Bus nach links in die Straße Am Denkmal einbiegen wollen. Dabei bemerkte er aber anscheinend nicht, dass der 39-jährige Busfahrer bereits bremste, um an einer Haltestelle zu stoppen. Statt hinter dem Bus herum zu fahren, prallte der Radler direkt gegen den Reifen, stürzte und verletzte sich am Kopf. Lebensgefahr besteht für ihn nach Angaben der Polizei nicht. Die Freienstraße musste bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt werden.

Von Achim Gückel