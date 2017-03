Erst am 18. März haben Frauen so viel verdient, wie Männer schon am 31. Dezember 2016: Darauf hat der Arbeitskreis Frauen für Sehnde am Vortag des sogenannten Equal Pay Day aufmerksam gemacht. An einem Stand auf dem Rewe-Parkplatz informierten sie über die Entgeltungleichheit und ihre Gründe.