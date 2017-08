Tangoklänge und gemütliches Ambiente: Das haben rund 110 Gästen am Freitagabend in der Dorffgärtnerei des Klinikums Wahrendorff in Ilten erlebt. Seit vier Jahren veranstalten die Gärtnerei regelmäßig ein Sommerfest, das stets unter einem Ländermotto steht. Dieses Mal stand Argentinien im Mittelpunkt.