Sehnde. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 8 Uhr in Höhe der Bachstraße. Dort geriet der 49-Jährige mit seinem VW Passat in den gegenverkehr. Sein Auto prallte mit dem Toyota der 24-jährigen Hannoveranerin zusammen. Beide Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte mussten ausgelaufenes Öl und Benzin abstreuen.

Von Achim Gückel