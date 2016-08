Einsatz für die Menschlichkeit: Die Auszubildenden der Rewemärkte in Sehnde, Burgdorf und Hohenhameln veranstalten am Freitag und Sonnabend, 2. und 3. September, in Sehnde eine Aktion zugunsten des Norddeutschen Knochenmarkspenderegisters. Typisieren lassen können sich Besucher auf dem Supermarktparkplatz an der Peiner Straße.