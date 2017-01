Baggerlärm und die Geräusche splitternder Balken sind am Dienstagvormittag im sonst so ruhigen Eichenweg zu höre gewesen. Am Ende der kurzen Sackgasse riss die Firma Bähre aus Lehrte das Elternhaus von Frank Poschadel ein. Bis vor einem Jahr hat dort noch sein inzwischen verstorbener Vater gewohnt.