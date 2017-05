Ein Schlosskonzert muss nicht unbedingt im Schloss stattfinden. Das hat sich am Sonntagabend gezeigt, als das Bondarenko-Quartett in Rethmar gastierte. In der Katharinenkirche spielten die vier Musiker ein Programm mit Stücken der Wiener Klassik. Schlosskonzert hieß die Veranstaltung trotzdem.