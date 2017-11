Am Sonnabend kommt der bekannte Comedian Ingo Oschmann, auch sonst spielen regelmäßig Bands im Gutshof Rethmar. Doch wie läuft so etwas eigentlich ab? Was muss vorbereitet werden? Wir haben das hannoversche Musik-Duo "It's M.E." bei ihrem Auftritt begleitet und hinter die Kulissen geblickt.