Seit einiger Zeit schaut sich der Kirchenkreis Burgdorf ausgesuchte Einrichtungen, Geschäfte oder Behörden an, um einmal hinter die Kulissen zu schauen. In der Reihe "Angeklopft + Nachgefragt" geht die Reise am 6. Dezember ins Klinikum Wahrendorff. Anmeldungen sind bis zum 2. Dezember möglich.