Bolzum. Die Tat geschah nach aktuellen Angaben der Polizei bereits am Freitag, 18. November, zwischen 7.30 und 13.30 Uhr. Der Täter schnitt vermutlich mit einer Blechschere ein Loch in eine Schiebetür des Fahrzeugs, um auf diese Weise an den Schließmechanismus zu gelangen. Dann stahl er eine Presszange samt Zubehör. In jüngtser Zeit sind im Sehnder Stadtgebiet an mehreren Stellen Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter hatten es stets auf Werkzeug und Maschinen abgesehen.

Von Achim Gückel