Sehnde. Die Tat spielte sich bereits in der Nacht zum Montag an der Haydnstraße in der Kernstadt ab. Dort hatte am Abend zuvor ein Handwerker seinen Mercedes Sprinter angestellt und verschlossen. Der Dieb brach nach Angaben der Polizei die hintere Schiebetür des Fahrzeugs auf und nahm von der Ladefläche unter anderem Bohr- und Schleifmaschinen sowie Schraub- und Sägewerkzeug.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel