16.000 Euro Schaden bei zwei Autoaufbrüchen

Ilten. Die Taten ereigneten sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, an den dicht beieinander liegenden Straßen Lerchengrund und Am Park. Wie die Unbekannten sich Zugang zu dem fast neuen, silberfarbenen Mercedes E 500 sowie dem zwei jahre alten schwarzen BMW aus der 2er-Reihe verschafften, ist noch unklar. Im Innenraum der Fahrzeuge gingen die Täter sehr zielgerichtet und fachmännisch vor. In einem Fall entwendeten sie auch etwas Bargeld und eine Sonnenbrille.

Die Polizei hofft nun darauf, das Zeugen die Täter beobachtet haben. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.