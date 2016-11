Sehnde/Ilten. Der erste Vorfall ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 1.10 und 1.20 Uhr bei der Waschstraße an der Peiner Straße in Sehnde. Dort brachen vermutlich zwei Männer insgesamt sechs Automaten auf und stahlen daraus das Münzgeld. Außerdem versuchten die Unbekannten, in einem auf dem Gelände liegenden Betrieb einzubrechen. Sie scheiterten laut Polizeiangaben aber beim Versuch, Rolltore aufzuhebeln.

Die zweite Tat spielte sich gegen 2 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle an der Bundesstraße 65 in ilten ab. Dort hebelten Unbekannte den Automaten eines Autostaubsaubers auf und entnahmen daraus die Geldschale. Diese war aber nach Auslunft der Polizei am Abend geleert worden.

Von Achim Gückel