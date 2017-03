Höver/Bilm. Die Tat in Bilm ereignete sich an der Straße Maschdamm. Der Besitzer eines schwarzen BMW der 3er-Reihe bemerkte den Einbruch am Montag gegen 8.20 Uhr. Das in der Mittelkonsole eingebaute Navigationsgerät fehlte ebenso wie eine Sporttasche, die im Kofferraum des Wagens gelegen hatte.

In Höver war ein grauer BMW der 5er-Reihe das Ziel der unbekannten Täter. Der Wagen stand auf einem frei zugänglichen Stellplatz neben einem Mehrfamilienhaus am Wietzegraben. Aus diesem Auto bauten die Einbrecher nicht nur das Navi samt radioanlage, sondern auch noch den Farerairbag aus. Die BEsitzerin des Wagen bemerkte den Einbruch gegen 5 Uhr am Montag.