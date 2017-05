Ilten. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Montagmorgen. Bemerkt wurde er gegen 7.30 Uhr.

Zu dieser Zeit entdeckten auch Mitarbeiterinnen der Kita an der Berliner Straße in Ilten die Spuren eines Einbruchsversuchs an ihrer Einrichtung. An einem Holzfenster befanden sich deutliche Beschädigungen eines Aufbruchwerkzeugs. Die Polizei meint, die Täter haben mehrfach den Hebel abgesetzt, öffnen konnten sie das Fenster aber nicht.

Die Polizei hofft nun darauf, das Zeugen Verdächtiges an der Kita oder der Apotheke beobachtet haben. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.