Ilten/Höver. Beide Einbrüche spielten sich tagsüber ab. Jener in Ilten ereignete sich am Montag zwischen 15.30 und 19.45 Uhr. Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat kletterte der Täter offenbar zunächst über eine Einfriedung im hinteren Bereich des Grundstücks und schlug dann die Verglasung an einer Terrassentür ein. Drinnen durchsuchte er mehrere Räume.

Für den Einbruch in Höver, der bereits am 10. März geschah, lässt sich der Tatzeitraum noch deutlich enger eingrenzen. Dort nutzte der Täter es aus, dass sich zwischen 16 und 17 Uhr niemand in dem Reihenhaus befand. Wie er sich Zugang zu den Wohnräumen verschaffte, ist noch unbekannt.

Die Ermittlungseinheit "Wohnung" der Polizeiinspektion Burgdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.