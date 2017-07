Betrunkener verursacht Autounfall

Rethmar. Der junge Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 4.30 Uhr auf der Gutsstraße in Rethmar unterwegs. Offenbar wegen seiner erheblichen Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über seinen Audi A4 und prallte gegen einen Felsbrocken, der sich rechts neben der Fahrbahn befand. Dabei wurde das Fahrzeug massiv beschädigt, so ist es wegen eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit. Der 19-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Allerdings bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten den vorherigen Alkoholkonsum, ein vor Ort durchgeführter Test mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,24 Promille. Deshalb stellten die Ermittler den Führerschein des 19-Jährigen sicher, der sich noch in der Probezeit befand, und leiteten das Strafverfahren ein.