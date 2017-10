TV-Drama: Filmdreh in der JVA Sehnde

Schauplätze in Sehnde und Lehrte sind demnächst im Fernsehen zu bewundern: Ein Filmteam hat für das Drama "Meine fremde Freundin" sowohl in der Justizvollzugsanstalt Sehnde als auch auf der Rethmarstraße in Lehrte Sequenzen gedreht. Die Ausstrahlung ist am Mittwoch, 8. November, um 20.15 Uhr auf ARD.