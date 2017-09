Sturm knickt Bäume ab, Feuerwehr rückt an

Das Sturmtief Sebastian hat am Mittwochnachmittag in der Sehnder Kenrstadt für zwei Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Retter mussten an zwei Bäumen, welche der Wind zerzaust und abgeknickt hatte, die Kettensäge ansetzen. Auch in Rethmar hatte es einen Feuerwehreinsatz wegen des Sturm gegeben.