Sehnde. Einzelheiten zu dem Einbruch und zu dem offenbar flüchtigen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei verweist auf die noch laufenden Ermittlungen.

In Sehnde, insbesondere in der Kernstadt, hatte es in den vergangenen Monaten eine lange Serie von Einbrüchen gegeben. Unter anderem waren davon Vereinshäuser, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen wie Kitas und Schulen betroffen. Erst kürzlich hatten Einbrecher das Klubhaus der Tennisabteilung beim TVE Sehnde an der Chausseestraße verwüstet. Auch das Restaurant Hongkong sowie ein Imbiss an der Peiner Straße waren unlängst Ziele der unbekannten Täter.

Von Achim Gückel