Wer sich bis jetzt noch eingestimmt hat auf Ostern konnte das am Sonnabend in Köthenwald machen. An 25 Ständen mit österlichen Dingen als Hufeisen um eine Bühne platziert ergaben den traditionellen Ostermarkt "Ach, du dickes Ei" des Klinikums Wahrendorff, der bestens besucht war.